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Допинг в спорте

Пловцы Попова и Клепиков дисквалифицированы на четыре года за допинг

Срок дисквалификации спортсменов истечет в 2022 году

ТАСС, 27 мая. Российские пловцы Кристина Попова и Николай Клепиков дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Cрок дисквалификации 18-летней Поповой отсчитывается с 12 июля 2018 года, а 26-летнего Клепикова - с 3 декабря 2018 года.

Спортсмены признаны виновными в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил" ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

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