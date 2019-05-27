Баскетболист "Химок" Швед признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 27 мая. /ТАСС/. Российский защитник подмосковного баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед признан лучшим игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2018/19 по версии организаторов турнира и ТАСС.

В течение сезона Швед набирал в среднем 22,8 очка за игру, что является лучшим показателем среди всех баскетболистов лиги. Он стал вторым по результативным передачам (средний показатель - 6,9) и четвертым по эффективности действий (19,5 балла). Также по ходу сезона Швед дважды был признан лучшим игроком месяца - в октябре и марте.

Награждение состоялось сегодня перед третьим матчем полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором "Химки" победили казанский УНИКС со счетом 91:64. Главный индивидуальный приз сезона игроку вручила генеральный директор лиги Илона Корстин.

"Рад получить приз самого ценного игрока сезона, - отметил Швед. - Благодарю всех болельщиков за поддержку. Сейчас мои все мысли сосредоточены на полуфинальной серии с УНИКСом. И для меня самое главное - достигнуть лучшего результата вместе с моей командой в Единой Лиге ВТБ".

"Химки" заняли третье место в регулярном чемпионате, одержав 20 побед в 26 матчах.