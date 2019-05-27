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Единая лига ВТБ

Баскетболист "Химок" Швед признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ

Швед получил награду перед третьим матчем полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа
Алексей Швед Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алексей Швед
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 27 мая. /ТАСС/. Российский защитник подмосковного баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед признан лучшим игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2018/19 по версии организаторов турнира и ТАСС.

В течение сезона Швед набирал в среднем 22,8 очка за игру, что является лучшим показателем среди всех баскетболистов лиги. Он стал вторым по результативным передачам (средний показатель - 6,9) и четвертым по эффективности действий (19,5 балла). Также по ходу сезона Швед дважды был признан лучшим игроком месяца - в октябре и марте.

Награждение состоялось сегодня перед третьим матчем полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором "Химки" победили казанский УНИКС со счетом 91:64. Главный индивидуальный приз сезона игроку вручила генеральный директор лиги Илона Корстин.

"Рад получить приз самого ценного игрока сезона, - отметил Швед. - Благодарю всех болельщиков за поддержку. Сейчас мои все мысли сосредоточены на полуфинальной серии с УНИКСом. И для меня самое главное - достигнуть лучшего результата вместе с моей командой в Единой Лиге ВТБ".

"Химки" заняли третье место в регулярном чемпионате, одержав 20 побед в 26 матчах.

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