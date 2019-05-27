Старт первого этапа автопробега "Ралли мира - 2019" состоялся в Монте-Карло

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Старт первого этапа международного автопробега "Ралли мира - 2019" состоялся в Монте-Карло, старт автопробегу дал принц Монако Альбер II. Об этом сообщается в релизе, который оказался в распоряжении ТАСС.

Международный марафон "Ралли мира" - ежегодное мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Финиш автопробега состоится 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке форума. "Ралли мира" проходит уже в третий раз, если в 2017 и 2018 годах участники соревновались на ретро-автомобилях, то в этот раз на старт вышли электромобили. Фонд "Сколково" впервые стал партнером автопробега.

"С российской стороны проведение международного автопробега "Ралли мира - 2019" поддержали правительства Москвы и Санкт-Петербурга, мероприятию был присвоен статус официального городского события в обоих городах. Кроме того, для нас является большой честью участие принца Монако Альбера II в ежегодном автопробеге "Ралли мира", - сказал президент благотворительного фонда "Будущее Родины" Кюри Усманов.

В этом году в соревнованиях принимают участие две команды из Чехии, две команды из Эстонии и команда из Монако. Участники будут соревноваться за Кубок имени Андрея Нагеля, русского автогонщика и журналиста. Марафонская гонка пройдет по дорогам Европы, Белоруссии и России с соблюдением правил дорожного движения. Длина промежуточных этапов - от 100 до 300 км.

5 июня состоится первый финиш в Москве в инновационном центре "Сколково". Затем участники продолжат соревнование и финишируют уже 6 июня в Санкт-Петербурге в "Экспофоруме" на открытии ПМЭФ, где пройдет награждение победителей.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.