Российский футболист Комличенко признан лучшим легионером сезона в чемпионате Чехии

ТАСС, 27 мая. Российский нападающий "Млады-Болеслав" Николай Комличенко признан лучшим иностранным футболистом чемпионата Чехии сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Обладатель награды определялся путем голосования тренеров, капитанов команд и журналистов.

Комличенко также стал лучшим бомбардиром турнира (24 гола) и был признан лучшим нападающим, набрав 153 голоса. В голосовании на звание лучшего игрока турнира 23-летний россиянин занял второе место (79 голосов), опередил его чешский футболист "Славии" Томаш Соучек (153).

Комличенко ранее в мае вошел в состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.

Футболист выступает в чемпионате Чехии с 2016 года, он является воспитанником "Краснодара", из которого ушел в аренду в чешский "Слован", где забил три мяча в 12 матчах. В 2017 году Комличенко был отдан в аренду в "Младу-Болеслав", а в начале 2019-го клуб выкупил его у "Краснодара".