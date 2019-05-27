СМИ: бывший тренер "Ювентуса" Аллегри может возглавить футбольный клуб "Барселона"

ТАСС, 27 мая. Бывший наставник итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может стать главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом в понедельник сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал sport.es.

По информации источника, в руководстве "Барселоны" задумываются о возможной смене тренера Эрнесто Вальверде, 51-летний Аллегри является одним из кандидатов на эту должность.

Также по данным источника, "Барселона" рассматривает на место Вальверде наставника сборной Нидерландов Роналда Кумана, главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса и Унаи Эмери, который возглавляет английский "Арсенал".

Ранее пресс-служба "Ювентуса" сообщила, что Аллегри покинет пост главного тренера по окончании сезона-2018/19.

Аллегри возглавлял такие итальянские клубы, как "Альянезе", СПАЛ, "Гроссето", "Удинезе", "Лекко", "Сассуоло", "Кальяри", "Милан" и "Ювентус". Тренер является шестикратным чемпионом Италии (один раз в составе "Милана", пять - в составе "Ювентуса"). Также Аллегри четыре раза привел "Ювентус" к победе в Кубке Италии. Аллегри стал первым тренером в истории итальянского футбола, который четыре года подряд выигрывал чемпионат и Кубок Италии.

В прошедшем сезоне "Барселона" победила в национальном чемпионате, в Кубке Испании каталонский клуб проиграл в финале "Валенсии" (1:2), а в Лиге чемпионов испанская команда проиграла в полуфинале английскому "Ливерпулю" (3:0, 0:4).