Конференция РФС состоится во вторник в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) пройдет в Москве во вторник. Повестка мероприятия включит в себя девять вопросов, большая часть которых носит операционный характер.

В рамках конференции должна быть утверждена новая редакция устава РФС, одобрены отчеты исполкома и контрольно-ревизионной комиссии организации, а также годовой отчет об исполнении сметы за 2018 год. На этот день еще запланированы одобрение бюджета союза на 2019 год и обсуждение вопроса о выборах контрольно-ревизионной комиссии.

Отдельным пунктом значатся исключение из членов РФС четырех организаций, среди которых есть бывший клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Амкар". Команда из Перми в сезоне-2017/18 по спортивному принципу сохранила место в высшем дивизионе российского футбола, но из-за финансовых проблем не была допущена до участия в чемпионате-2018/19. В июне прошлого года президент Геннадий Шилов объявил о прекращении существования клуба. В ноябре того же года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил его заявление о признании "Амкара" банкротом.

Из числа членов РФС должны быть исключены женский футбольный клуб "Россиянка", объединившийся с женским ЦСКА. Также подобную процедуру произведут по отношению к смоленскому "Днепру", выступавшему в зоне "Запад" Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), и "Смене" из Комсомольска-на-Амуре ("Восток", ПФЛ). Одновременно с этим в члены РФС планируется принять казанский "Рубин". Дело в том, что в марте прошлого года клуб из столицы Татарстана сменил юридический статус с муниципального автономного учреждения на общество с ограниченной ответственностью, получив лицензию как частное предприятие.

Вместе с двукратным победителем чемпионата страны членами РФС должны стать женский футбольный клуб "Звезда-2005" и автономная некоммерческая организация "Футбол-Хоккей".

Вопросы по лимиту и числу команд в РПЛ остаются без ответа

Ожидалось, что вопрос о формате лимита на легионеров в РПЛ будет рассмотрен 23 мая на исполкоме РФС, но президент организации Александр Дюков посчитал, что эта тема требует более тщательного подхода и широких обсуждений. На данный момент существуют два возможных варианта - действующая сейчас схема "6+5" (На поле могут находиться не более шести иностранных футболистов - прим. ТАСС) и "8+17" (В заявку команды на сезон входят не более восьми легионеров - прим. ТАСС). Сам руководитель РФС выступает за последний формат.

"Мы в ближайшие годы останемся в рамках лимита. Важно, чтобы решение было единым и за него высказались 80-85% клубов", - отметил Дюков на пресс-конференции после завершения исполкома.

По его мнению, формат лимита "8+17" приведет к более ответственной работе над трансферами легионеров, снизит затраты команд на переходы и зарплаты, облегчит работу тренеров над составами, а также позволит молодым российским игрокам получать необходимую игровую практику в условиях возросшей конкуренции. Решение по этому вопросу будет принято в первой половине июня.

Еще одной темой, обсуждавшейся на недавнем исполкоме РФС, стала возможность расширения РПЛ с 16 до 18 команд. Число участников высшего дивизиона не менялось с 1998 года.

Этот вопрос является дискуссионным. Летом прошлого года РПЛ провела опрос, по итогам которого стало известно, что шесть команд из нижней части турнирной таблицы чемпионата выступают за увеличение числа клубов. Противники такого шага делают акцент на финансовой стороне вопроса - даже при формате с 16 клубами у некоторых коллективов возникают серьезные проблемы со стабильным финансированием, из-за чего они объявляют себя банкротами. Вопрос еще будет обсуждаться, предполагается, что 18 команд в РПЛ могут сыграть уже в сезоне-2020/21.