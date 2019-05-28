"Бостон" начал финальную серию розыгрыша Кубка Стэнли с победы над "Сент-Луисом"

ТАСС, 28 мая. "Бостон" дома обыграл "Сент-Луис" в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

Гости отличились первыми усилиями форварда Брэйдена Шенна (8-я минута), а российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко (22) удвоил преимущество своей команда в самом начале второго периода. После этого хозяева полностью перехватили инициативу, отправив в ворота одного из лучших новичков текущего сезона - Джордана Биннингтона - четыре шайбы. Точными бросками отметились Коннор Клифтон (23), Чарли Макэвой (33) и Шон Курали (46). Брэд Маршанд (59) забрасывал шайбу уже в пустые ворота.

В составе "Бостона" из-за травмы не смог принять участие нападающий Кристофер Вагнер. У гостей по этой же причине встречу пропускал защитник Винс Данн.

Тарасенко провел на площадке 16 минут 15 секунд, сделал два броска, один силовой прием и завершил матч с показателем полезности "+1". Форвард "Сент-Луиса" набрал 14-е (9 шайб + 5 передач) очко в текущем плей-офф, продлив свою результативную серию до семи встреч. По этому показателю он вышел на третье место в истории клуба, опережают россиянина Бретт Халл и Гари Сабурин (по восемь игр), а также Тони Карри (9). Другой российский форвард "Сент-Луиса" - Иван Барбашев - отыграл 14 минут 5 секунд, совершил сразу шесть силовых приемов, но результативными действиями не отметился.

Биннингтон отразил 34 броска по своим воротам. На счету голкипера "Бостона" Туукки Раска 18 сейвов. Хозяева перебросали соперников практически в два раза - 38:20. Лучшим игроком встречи стал Курали (1+1), второй звездой был признан форвард "Бостона" Маркус Юханссон, третьей - Клифтон (1+0).

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Бостона". Второй матч пройдет на площадке лидера противостояния в ночь на 30 мая.

"Бостон" идет за седьмым трофеем, "Сент-Луис" - за первым

Хозяева в своей истории 20 раз (четвертый результат в НХЛ - прим. ТАСС) выходили в финал и шесть раз завоевывали Кубок Стэнли, последний - в 2011 году. 42-летний словацкий защитник Здено Хара может стать первым капитаном "Бостона", который в этом звании становился чемпионом НХЛ более одного раз. В 2013 году словаку не позволил это сделать "Чикаго", победивший в финале со счетом 4-2. "Бостон" же может стать первым клубом с 2015 года, который завевал Кубок Стэнли без россиян в составе.

Для "Сент-Луиса" выход в решающую стадию стал четвертым в истории команды. Последний раз клуб был участником финала в сезоне-1969/70. Тогда "Сент-Луис" уступил именно "Бостону", не сумев взять верх ни в одной встрече (0-4). Команда ни разу в своей истории не одерживала победу в финальной серии плей-офф, так как и два других решающих противостояния - с "Монреалем" - завершились поражениями всухую.

Стоит отметить, что "Сент-Луис" стал первым в эре расширения (с сезона-1967/68) финалистом Кубка Стэнли, который по ходу регулярного сезона занимал последнее место в лиге. 2 января 2019 года команда располагалась на 31-й строчке, набрав 34 очка в 37 играх. В оставшихся матчах клуб одержал 30 побед, установив рекордную победную серию в своей истории (11 игр), и потерпел 15 поражений, пять из которых в овертайме или серии буллитов.