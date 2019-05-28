СМИ: "Краснодар" намерен приобрести футболиста сборной Уругвая

ТАСС, 28 мая. Российский футбольный клуб "Краснодар" заинтересован в услугах защитника аргентинского "Индепендьенте" и сборной Уругвая Гастона Сильвы. Об этом во вторник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Grupo La Provincia.

По информации источника, на 25-летнего футболиста также претендует испанская "Гранада", за которую Сильва выступал в сезоне-2016/17. Действующий контракт уругвайца с аргентинским клубом рассчитан до 2021 года. По данным портала Transfermarkt, защитник оценивается в €2,5 млн.

В текущем сезоне Сильва провел за "Индепендьенте" 16 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. За сборную Уругвая он дебютировал в октябре 2014 года, проведя в составе национальной команды 19 встреч.

В минувшем сезоне "Краснодар" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, завоевав право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.