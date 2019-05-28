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Футбол в России

Финансово-хозяйственная деятельность РФС в 2018 году признана положительной

Во вторник в Москве проходит конференция Российского футбольного союза

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Финансово-хозяйственную деятельность Российского футбольного союза (РФС) можно признать положительной. Это следует из отчета организации за 2018 год.

Во вторник в Москве проходит конференция РФС, на которой в том числе будет рассмотрен годовой отчет об исполнении сметы за 2018 год, а также одобрение бюджета на 2019 год.

"Можно признать финансово-хозяйственную деятельность РФС положительной. Все основные направления деятельности РФС финансово обеспечены в достаточном объеме", - говорится в отчете.

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Российский футбол
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