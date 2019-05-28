Азар считает, что победа в Лиге Европы могла бы стать идеальным прощанием с "Челси"

ТАСС, 28 мая. Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" бельгиец Эден Азар считает, что победа в финальном матче Лиги Европы против "Арсенала" станет идеальным прощанием с командой в случае, если он покинет ее. Слова спортсмена приводит издание Fourfourtwo.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский".

"Когда вы выступаете за "Челси", в начале сезона люди думают о том, какой трофей будет завоеван в конце мая, я просто хочу победить, неважно, забью или нет. Если это мой последний матч, надеюсь завоевать трофей. Будет ли это идеальным прощанием с "Челси"? Да", - сказал Азар.

Он отметил, что финал Лиги Европы важен не только для него, но и для всего клуба и его болельщиков. "Когда вы играете в финале, не имеет значения, Лига чемпионов, Лига Европы или Кубок лиги, вы просто хотите выиграть, вы просто хотите принести трофей домой и праздновать.

Это европейское соревнование, поэтому для меня, для клуба, для тренера, для болельщиков, это что-то важное", - добавил полузащитник.

Ранее сообщалось, что Азар может покинуть английскую команду в конце нынешнего сезона и перейти в испанский "Реал". "Челси" готов отпустить бельгийца в Испанию за €115 млн.

Азар выступал за "Челси" с 2012 года, в составе клуба из Лондона Азар стал победителем Лиги Европы (2012/13), обладателем Кубка лиги (2014/15), двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). На чемпионате мира - 2018 в составе сборной

Бельгии Азар завоевал бронзовую медаль. В нынешнем сезоне он провел 51 матч во всех турнирах за "Челси", в которых забил 19 голов и отметился 16 передачами.