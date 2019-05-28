"Барыс" подписал контракт с хоккеистом Найтом

ТАСС, 28 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" подписал соглашение с канадским нападающим Кобраном Найтом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды из Нур-Султана.

Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2020 года. Соглашение носит односторонний характер.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Найт выступал за "Филадельфию", в составе которой он провел 23 матча, набрав 4 (1 шайба + 3 передачи) очка. Помимо "Филадельфии", канадец выступал за "Калгари", а также клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Портлэнд", "Сан-Антонио", "Эбботсфорд", "Адирондак" и "Лихай Вэлли". Всего в НХЛ он провел 52 матча, набрав 12 (4+8) очков, в АХЛ на его счету 179 (67+112) очков в 299 матчах.

"Барыс" в прошедшем сезоне занял второе место в Восточной конференции в регулярном чемпионате и проиграл во втором раунде плей-офф будущему финалисту - омскому "Авангарду" (1-4 в серии).