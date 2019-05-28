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Олимпийский чемпион пловец Фелпс признался, что думал о самоубийстве

Спортсмен отметил, что у него были тревога и депрессия
Майкл Фелпс EPA/ESTEBAN BIBA
Описание
Майкл Фелпс
© EPA/ESTEBAN BIBA

ТАСС, 28 мая. Самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр американский пловец Майкл Фелпс признался, что его посещали мысли о суициде. Об этом он написал в Twitter.

"У меня была тревога и депрессия, я размышлял о том, хочу ли я вообще жить дальше, - написал 33-летний пловец. - Потом я решил покончить с этим и обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Это решение в итоге помогло спасти мою жизнь, но до такого доводить не следует".

Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Американский пловец принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые).

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