СМИ: владелец клуба НБА "Кливленд" Дэн Гилберт пришел в себя после инсульта

ТАСС, 28 мая. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дэн Гилберт пришел в себя после перенесенного инсульта. Об этом во вторник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Нью-йорк таймс".

В воскресенье 57-летний Гилберт был госпитализирован с сердечным приступом в больницу в Детройте. Позднее компания бизнесмена опубликовала заявление, в котором говорилось, что состояние владельца "Кливленда" улучшилось.

"Дэн уже пришел в себя. Он даже реагирует на вопросы. В настоящее время он отдыхает", - отметили представители бизнесмена.

Гилберт стал основным владельцем "Кливленда" в 2005 году. За это время команда пять раз играла в финале плей-офф НБА и один раз стала чемпионом (2016). В этом сезоне клуб не смог выйти в плей-офф.