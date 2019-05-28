Минспорт рассчитывает, что матчи ЧЕ по футболу в России пройдут на самом высоком уровне

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министерство спорта РФ рассчитывает, что матчи чемпионата Европы пройдут в России в 2020 году на самом высоком уровне. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил заместитель министра спорта Павел Новиков.

Конференция РФС проходит в Москве во вторник.

"Важным событием был чемпионат мира по футболу, высокую оценку проведения которому дало все мировое сообщество. Мы смотрим на вас (РФС) с большой надеждой в отношении подготовки к чемпионату Европы и хотим, чтобы турнир прошел еще лучше, еще качественнее и еще достойнее. Предела совершенству нет", - сказал Новиков.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.