Представитель УЕФА: чемпионат мира в России стал итогом плодотворной многолетней работы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года стало возможно благодаря плодотворной многолетней работе. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявила глава департамента международных отношений Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Ева Паскье.
Конференция РФС проходит во вторник в Москве.
"Для меня всегда удовольствие быть в Москве, в России и принимать участие в интересных мероприятиях, которые вы организуете. Последний раз в России я была на чемпионате мира, и я вспоминаю это время с большим удовольствием, потому что это был один из лучших чемпионатов мира, и не только организация была отличной, но и выступление вашей сборной. Конечно, это результат многолетней работы не только федерации, но и регионов, работы с молодыми футболистами. Желаю вам удачи, успехов в будущие годы", - сказала Паскье.
Чемпионат мира прошел на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где уступила хорватам (2:2, 3:4 - по пенальти). Команда Хорватии дошла до финала, где проиграла французам со счетом 2:4.