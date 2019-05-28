Представитель УЕФА: чемпионат мира в России стал итогом плодотворной многолетней работы

Конференция РФС проходит во вторник в Москве.

"Для меня всегда удовольствие быть в Москве, в России и принимать участие в интересных мероприятиях, которые вы организуете. Последний раз в России я была на чемпионате мира, и я вспоминаю это время с большим удовольствием, потому что это был один из лучших чемпионатов мира, и не только организация была отличной, но и выступление вашей сборной. Конечно, это результат многолетней работы не только федерации, но и регионов, работы с молодыми футболистами. Желаю вам удачи, успехов в будущие годы", - сказала Паскье.

Чемпионат мира прошел на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где уступила хорватам (2:2, 3:4 - по пенальти). Команда Хорватии дошла до финала, где проиграла французам со счетом 2:4.