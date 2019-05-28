Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Милан"

ТАСС, 28 мая. Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Милан". Его слова приводит портал Goal.
Контракт 41-летнего специалиста с миланским клубом был рассчитан до лета 2021 года.
"Решение покинуть клуб было нелегким, - сказал он. - Но я должен был так поступить, это болезненное, но в то же время вдумчивое решение".
Gennaro Gattuso: “Deciding to leave Milan's bench is not easy. But it's a decision I had to make.— Goal (@goal) May 28, 2019
“There was not a precise moment in which I made my decision, it was the sum of these 18 months as coach of a team that for me will never be like the others." pic.twitter.com/7Jnx2SUYIK
Также Гаттузо подтвердил информацию о том, что он откажется от компенсации за досрочное расторжение контракта. "Моя история с "Миланом" не должна завязываться на деньгах", - отметил он.
Гаттузо выступал за "Милан" с 1999 по 2012 год, всего за итальянский клуб он сыграл 468 матчей и забил 11 голов. В составе итальянской команды Гаттузо дважды выиграл Лигу чемпионов (2002/03, 2006/07) и дважды стал чемпионом Италии (2003/04, 2010/11). Также в его активе победа на клубном чемпионате мира в 2007 году, в Кубке Италии (2002/03) и в суперкубке страны (2004, 2011). В составе сборной Италии, за которую Гаттузо провел 73 матча и забил 1 гол, он стал чемпионом мира в 2006 году.
В ноябре 2017 года Гаттузо возглавил клуб, сменив на посту главного тренера Винченцо Монтеллу. В сезоне-2018/19 "Милан" занял пятое место в чемпионате Италии и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.