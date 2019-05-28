Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Милан"

"Решение покинуть клуб было нелегким, - сказал он. - Но я должен был так поступить, это болезненное, но в то же время вдумчивое решение".

Также Гаттузо подтвердил информацию о том, что он откажется от компенсации за досрочное расторжение контракта. "Моя история с "Миланом" не должна завязываться на деньгах", - отметил он.

Гаттузо выступал за "Милан" с 1999 по 2012 год, всего за итальянский клуб он сыграл 468 матчей и забил 11 голов. В составе итальянской команды Гаттузо дважды выиграл Лигу чемпионов (2002/03, 2006/07) и дважды стал чемпионом Италии (2003/04, 2010/11). Также в его активе победа на клубном чемпионате мира в 2007 году, в Кубке Италии (2002/03) и в суперкубке страны (2004, 2011). В составе сборной Италии, за которую Гаттузо провел 73 матча и забил 1 гол, он стал чемпионом мира в 2006 году.

В ноябре 2017 года Гаттузо возглавил клуб, сменив на посту главного тренера Винченцо Монтеллу. В сезоне-2018/19 "Милан" занял пятое место в чемпионате Италии и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.