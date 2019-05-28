РФС исключил "Амкар" из списка членов организации

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пермский "Амкар", выступавший в премьер-лиге до сезона-2017/18 включительно, исключен из состава членов Российского футбольного союза (РФС). Об этом было объявлено на заседании конференции организации во вторник.

В сезоне-2017/18 "Амкар" занял 13-е место в чемпионате России и сумел сохранить место в премьер-лиге по итогам стыковых игр, но в июне прошлого года было объявлено о прекращении существования клуба. В ноябре того же года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление о признании "Амкара" банкротом.

За исключение "Амкара" проголосовало 96% делегатов конференции. Из числа членов РФС также исключены женский футбольный клуб "Россиянка", объединившийся с женским ЦСКА, смоленский "Днепр", выступавший в зоне "Запад" Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), и "Смена" из Комсомольска-на-Амуре ("Восток", ПФЛ). Оба клуба ПФЛ не смогли доиграть первенство из-за финансовых проблем.

96% делегатов приняло решение о включении в состав РФС казанского "Рубина". В марте прошлого года клуб из столицы Татарстана сменил юридический статус с муниципального автономного учреждения на общество с ограниченной ответственностью, получив лицензию как частное предприятие.