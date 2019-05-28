Дюрант пропустит первый матч финальной серии плей-офф НБА

ТАСС, 28 мая. Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант пропустит первую игру финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Торонто". Об этом во вторник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters.

Дюрант получил повреждение правой икроножной мышцы в пятой игре второго раунда против "Хьюстона" (4-2) и пропустил серию финала конференции с "Портлендом" (4-0).

"На данный момент маловероятно, что Дюрант будет играть в начале финальной серии плей-офф НБА, но надеемся, что он сможет помочь команде в других матчах финала", - сказали представители "Голден Стэйт".

В нынешнем сезоне Дюрант набирал в среднем за матч регулярного чемпионата 26 очков, делал 5,9 передачи и 6,4 подбора. В плей-офф на его счету в среднем 34,2 очка за игру, 5,2 подбора и 4,9 передачи.

Первый матч финальной серии плей-офф НБА состоится 31 мая на домашнем паркете "Торонто". "Голден Стэйт" является действующим обладателем Кубка Ларри О'Брайена.