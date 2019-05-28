Спортивный арбитраж в России начнет работу в 2019 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Начать работу спортивного арбитража в России планируется в 2019 году. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев.

Конференция РФС проходит во вторник в Москве.

"В Российской Федерации принят закон, который допускает создание арбитражей, в течение 2019 года Национальный спортивный арбитраж начнет свою работу, - сказал Рогачев. - Пока без РФС, потому что у нас в уставе указан Арбитражный суд в Швейцарии. Когда будет нормализована практика разрешения споров в национальном арбитраже, руководству РФС и его исполкому будет доложено о возможности и целесообразности перехода на национальный арбитраж".

Как ранее сообщал журналистам заместитель министра юстиции Денис Новак, на прошедшем 4 апреля в Минюсте РФ заседании Совета по совершенствованию третейского разбирательства дана рекомендация для предоставления права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения по заявке АНО "Спортивная арбитражная палата".