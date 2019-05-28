{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Российский футбольный союз примет меры для сохранения "Анжи"

У клуба серьезные финансовые проблемы, в минувшем сезоне он выбыл из Российской премьер-лиги

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) сделает все, чтобы махачкалинский "Анжи" продолжил свое существование. Об этом по итогам конференции союза рассказал журналистам во вторник президент РФС Александр Дюков.

"Анжи" занял предпоследнее, 15-е место в чемпионате России и покинул премьер-лигу. Клуб имеет финансовые проблемы и может прекратить свое существование.

"Вы знаете, что "Анжи" покинул премьер-лигу, я знаю, что руководство "Анжи" хочет сохранить клуб. Это важно, потому что это состоявшийся субъект нашего футбола, - сказал Дюков. - Наличие "Анжи" в регионе очень важно - клуб много делает для детско-юношеского футбола. Что касается РФС, желание сохранить "Анжи" мы поддерживаем, в условиях и рамках регламента сделаем все, чтобы он смог продолжить свое существование".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Российский футбольный союз продолжит работу с советом болельщиков при президенте РФС
Совет был создан в 2017 году
Читать полностью