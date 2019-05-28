Чемпион мира по хоккею Кутузов стал игроком "Спартака"

ТАСС, 28 мая. Чемпион мира по хоккею 2014 года в составе сборной России Александр Кутузов подписал соглашение с московским "Спартаком". Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 33-летним защитником рассчитан до 30 апреля 2020 года.

"Спартак" приветствует Александра Кутузова и желает больших успехов", - говорится в заявлении клуба.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Кутузов выступал за нижнекамский "Нефтехимик", новосибирскую "Сибирь", московское "Динамо", уфимский "Салават Юлаев", а также столичные ЦСКА и "Локомотив". Всего в КХЛ он провел 523 матча, набрав 144 (30 шайб + 104 передачи) очка при показателе полезности "+29". За сборную России он провел 23 матча, набрав 6 (3+3) очков.

29 апреля "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника сборной России Олега Знарка. Соглашение с 56-летним специалистом заключено на один сезон с возможностью продления еще на год.

1 мая "Спартак" расстался с семью хоккеистами. Команду покинули защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артем Воронин, Максим Трунев и Энвер Лисин, который подписал контракт с челябинским "Трактором". Ранее новые соглашения со "Спартаком" заключили нападающие Робин Ганзл, Мартиньш Карсумс, Максим Цыплаков, Антон Злобин, Артем Федоров, Илья Талалуев, Дмитрий Черных, защитники Максим Гончаров, Андрей Кутейкин, вратарь Юлиус Гудачек. 6 мая "Спартак" сообщил, что подписано новое соглашение с нападающим Александром Хохлачевым.