Российский футбольный союз продолжит работу с советом болельщиков при президенте РФС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен продолжить работу с активными зрителями через совет болельщиков при президенте РФС. Об этом журналистам во вторник сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Совет болельщиков при президенте РФС был создан в феврале 2017 года, в него вошли представители российских объединений болельщиков.

"Совет болельщиков показал себя положительно, болельщики хотят продолжить эту практику. РФС готов к диалогу, мы ждем от них инициатив, в этом направлении будет продолжена работа", - сказал Алаев.

Ранее РФС выстраивал работу с болельщиками через Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ). ВОБ было исключено из состава РФС 24 сентября 2016 года, тогда говорилось, что организация "подвела страну" во время чемпионата Европы, который прошел во Франции летом 2016 года и был омрачен беспорядками, в том числе с участием и российских болельщиков, трое из которых в итоге получили тюремные сроки.