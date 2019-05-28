Хартли, Никитин и Цулыгин претендуют на награду лучшему тренеру КХЛ

ТАСС, 28 мая. Канадец Боб Хартли ("Авангард", Омск) и россияне Игорь Никитин (ЦСКА, Москва) и Николай Цулыгин ("Салават Юлаев", Уфа) вошли в список претендентов на награду лучшему тренеру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2018/19. Об этом во вторник сообщила пресс-служба лиги.

Также в число кандидатов на звание лучшего тренера КХЛ вошли канадец Дэвид Немировски ("Торпедо", Нижний Новгород), Андрей Мартемьянов ("Автомобилист", Екатеринбург) и белорус Андрей Скабелка ("Барыс", Нур-Султан).

Помимо этого, КХЛ огласила список претендентов на премию лучшему голкиперу КХЛ. На эту награду претендуют Василий Демченко ("Трактор", Челябинск"), чех Якуб Коварж ("Автомобилист"), казахстанец Хенрик Карлссон ("Барыс"), Игорь Шестеркин (СКА, Санкт-Петербург), Илья Сорокин (ЦСКА) и финн Юха Метсола ("Салават Юлаев").

Церемония награждения пройдет позднее во вторник в подмосковной Барвихе. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ победу одержал ЦСКА, набрав 106 очков после 62 матчей. В финале плей-офф КХЛ столичный клуб одолел "Авангард" (счет в серии 4-0) и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.