На церемонии открытия Европейских игр в Минске будут использованы AR-технологии

ТАСС, 28 мая. Технологии дополненной реальности (AR), которые позволят зрителям принимать непосредственное участие в шоу, будут использоваться на церемонии открытия II Европейских игр в Минске. Об этом сообщил начальник управления по культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич, слова которого приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Церемония открытия пройдет на стадионе "Динамо" 21 июня. Зрители смогут прикоснуться к белорусской природе благодаря специальному приложению на смартфонах.

"Все пришедшие на арену в этот день смогут принять непосредственное участие в постановке. Для каждого зрителя мы подготовили реквизит - светящиеся браслеты и рюкзаки с сюрпризами. Все это достанется им в качестве сувенира на память о II Европейских играх", - сказал Хомич.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них будут принимать участие более 4 тыс. спортсменов из почти 50 стран. Они разыграют 200 комплектов медалей. Состязания пройдут в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта.