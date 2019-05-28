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СМИ: бывший вратарь "Спартака" и "Ростова" Джанаев может перейти в "Легию"

Вторую половину сезона голкипер провел в польской "Медзи"

ТАСС, 28 мая. Футбольный клуб "Легия" заинтересован в услугах российского голкипера Сослана Джанаева, выступающего за польскую "Медзь". Об этом во вторник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter польского журналиста Павла Пачули.

Джанаев перешел в "Медзь" на правах свободного агента 27 февраля 2019 года, подписав контракт до конца сезона. Он провел за клуб семь матчей, из них один - "на ноль".

Вратарь выступал ранее за несколько российских клубов, в том числе за "Спартак" и "Ростов", с которыми завоевывал серебряные медали чемпионата России. Также на счету Джанаева один матч за сборную России.

"Легия" в завершившемся чемпионате Польши заняла второе место, завоевав право на участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

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