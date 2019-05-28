Легкоатлет Худяков рассказал, что рассчитывает на участие в чемпионате мира

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Российский легкоатлет Алексей Худяков, ставший лучшим в метании диска на Кубке России, хочет выступить на максимальном количестве соревнований в летнем сезоне, чтобы выполнить норматив для участия в чемпионате мира. Об этом он рассказал журналистам после соревнований во вторник.

Во вторник в Сочи стартовал Кубок России по легкой атлетике. Худяков показал результат 61,42 м.

"Каждому спортсмену хочется повыше результат показать, но для второго старта в летнем сезоне это неплохо. Все равно мне надо показать норматив 65 м для участия в чемпионате мира, а у меня пока всего лишь 64,96 м. Буду выступать на всех стартах, которые есть, хочу показать этот норматив, чтобы готовиться к чемпионату мира, который будет в конце сентября. Будем готовиться, главное, потихоньку и без травм", - сказал 24-летний спортсмен.

"Будем смотреть по самочувствию, не будем, конечно же, каждые два дня выступать. Сейчас предложили коммерческий старт 25 июня во Франции, думаю еще один старт до этого коммерческого провести. Потом, говорят, нас под нейтральным статусом допускают на Всемирную Универсиаду в Италии, после этого чемпионат России. Будем готовиться, дай бог, чтобы показал норматив и достойно выступил на чемпионате мира", - заявил спортсмен.

Чемпионат мира пройдет с 28 сентября по 6 октября в Дохе. Российские легкоатлеты на международных стартах могут выступать только в качестве нейтральных спортсменов из-за дисквалификации национальной федерации.

Кубок России по легкой атлетике завершится 29 мая.