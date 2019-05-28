Футболист "Ливерпуля" Кейта не примет участия в финале Лиги чемпионов

ТАСС, 28 мая. Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Наби Кейта не сможет принять участие в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник главный тренер команды Юрген Клопп, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Кейта не успел восстановиться от травмы, которую получил в первой полуфинальной игре против испанской "Барселоны". Также Клопп сказал, что нападающий Роберто Фирмино может сыграть в предстоящем матче, поскольку практически восстановился от мышечной травмы. Клопп отметил, что Фирмино принимал участие в тренировках на прошлой неделе.

В нынешнем сезоне Фирмино провел 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью передачами. Кейта в текущем сезоне принял участие в 33 играх, забив три гола и отдав одну передачу.

Финал турнира состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".