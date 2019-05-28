Арбитр Рокки назвал фантастическим назначение на финальный матч Лиги Европы

ТАСС, 28 мая. Итальянский судья Джанлука Рокки рассказал, что пока не может полностью осознать важность того, что он будет обслуживать финал Лиги Европы между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Слова Рокки приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Рокки на матче будут Филиппо Мели и Лоренцо Маганелли, четвертым рефери назначен Даниэле Орсато.

"Для меня это фантастическое назначение, лондонское дерби - всегда особенное событие, - сказал Рокки. - Хочу сполна насладиться им. Полностью осознаю важность происходящего, когда мы выстроимся в тоннеле перед игрой, я посмотрю на футболистов, тренеров, членов моей судейской бригады, увижу болельщиков на трибунах".

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку. Начало - в 22:00 мск.