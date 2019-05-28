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Арбитр Рокки назвал фантастическим назначение на финальный матч Лиги Европы

Решающий матч турнира пройдет в Баку

ТАСС, 28 мая. Итальянский судья Джанлука Рокки рассказал, что пока не может полностью осознать важность того, что он будет обслуживать финал Лиги Европы между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Слова Рокки приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Рокки на матче будут Филиппо Мели и Лоренцо Маганелли, четвертым рефери назначен Даниэле Орсато.

"Для меня это фантастическое назначение, лондонское дерби - всегда особенное событие, - сказал Рокки. - Хочу сполна насладиться им. Полностью осознаю важность происходящего, когда мы выстроимся в тоннеле перед игрой, я посмотрю на футболистов, тренеров, членов моей судейской бригады, увижу болельщиков на трибунах".

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку. Начало - в 22:00 мск.

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