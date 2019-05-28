Свердловские власти передали FISU заявочную книгу для проведения Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области передали заявочную книгу на проведение летней Универсиады 2023 года в Международную федерацию университетского спорта (FISU), ее приняли без единого замечания. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания! Все ближе масштабный праздник спорта, который даст новый импульс развитию Екатеринбурга. Готовясь к Универсиаде, мы построим десятки новых объектов, улучшим инфраструктуру, создадим прекрасные возможности для развития бизнеса", - написал он.

В начале марта на заседании исполкома FISU было объявлено, что Екатеринбург будет претендовать на проведение летней Универсиады 2023 года. Оценочная комиссия организации посетит город в июне 2019 года.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.