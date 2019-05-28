{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свердловские власти передали FISU заявочную книгу для проведения Универсиады-2023

Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта организации посетит город в июне 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области передали заявочную книгу на проведение летней Универсиады 2023 года в Международную федерацию университетского спорта (FISU), ее приняли без единого замечания. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания! Все ближе масштабный праздник спорта, который даст новый импульс развитию Екатеринбурга. Готовясь к Универсиаде, мы построим десятки новых объектов, улучшим инфраструктуру, создадим прекрасные возможности для развития бизнеса. И вновь, как во время ЧМ-2018, будем принимать множество гостей со всего мира.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

"Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания! Все ближе масштабный праздник спорта, который даст новый импульс развитию Екатеринбурга. Готовясь к Универсиаде, мы построим десятки новых объектов, улучшим инфраструктуру, создадим прекрасные возможности для развития бизнеса", - написал он.

В начале марта на заседании исполкома FISU было объявлено, что Екатеринбург будет претендовать на проведение летней Универсиады 2023 года. Оценочная комиссия организации посетит город в июне 2019 года.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.

Футбол в России
Футболист Газинский продлил контракт с "Краснодаром"
О сроках нового соглашения не сообщается
Читать полностью