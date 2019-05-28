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Организаторы финала ЛЕ рекомендуют английским болельщикам посетить статую судьи Бахрамова

Фан-фестиваль расположился на морской набережной Баку, где фанаты могут сфотографироваться с трофеем Лиги Европы и проверить свое футбольное мастерство на специальных площадках
Памятник советскому арбитру Тофику Бахрамову EPA/BERND THISSEN
Описание
Памятник советскому арбитру Тофику Бахрамову
© EPA/BERND THISSEN

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Организаторы финала Лиги Европы по футболу между лондонскими "Арсеналом" и "Челси" рекомендуют английским болельщикам посетить в Баку Девичью башню и памятник советскому арбитру Тофику Бахрамову. Об этом говорится в справочнике, выпущенном для болельщиков Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Финал второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в среду, начало в 22:00 мск. Футболистов на поле выведут 22 девочки, отобранные Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Со стороны УЕФА это является признанием работы ассоциации, которая в последнее время сделала немало для привлечения в футбол большего числа девушек. В настоящее время АФФА сотрудничает с 35 школами, где трижды в неделю проводятся занятия по футболу, а департамент массового спорта ассоциации уже запустил несколько целевых программ, в том числе и для девушек.

Баку впервые примет решающий матч еврокубкового турнира, а в следующем году на Олимпийском стадионе столицы Азербайджана пройдут три матча группового турнира и четвертьфинал чемпионата Европы. Для арены матч между двумя английскими командами будет первым серьезным футбольным событием. До этого стадион принимал лишь открытие и закрытие первых Европейских игр в июне 2015 года.

Футбольные болельщики в Баку AP Photo/Darko Bandic
Описание
Футбольные болельщики в Баку
© AP Photo/Darko Bandic

Английские болельщики в третий раз в истории финалов еврокубков посещают территорию бывшего СССР. В мае 2008 года они приезжали в Москву на финал Лиги чемпионов, в котором также играли две английские команды - "Челси" и "Манчестер Юнайтед" (1:1, 5:6 по пенальти). В прошлом году в Киев приезжали фанаты "Ливерпуля" на финал Лиги чемпионов против испанского "Реала" (1:3).

На финал 2008 года в Москву приехало, по разным данным, от 25 тыс. до 50 тыс. английских болельщиков. Сейчас же УЕФА выделил обоим клубам по 6 тыс. билетов, но уже говорится о том, что фанатов "Арсенала" и "Челси" приедет гораздо меньше. Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА, английские клубы вернули в общей сложности более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы, большинство из которых уже раскупили местные любители футбола.

Добраться до Баку из Лондона непросто: из британской столицы сюда можно долететь рейсами азербайджанской авиакомпании лишь два раза в неделю, а следующий после финала рейс только 1 июня. Самый дешевый перелет туда и обратно с четырьмя стыковками займет 53 часа и будет стоить £650 (свыше 53 тыс. рублей), а с одной стыковкой за 15 часов в Баку можно улететь за £1,2 тыс. (98 тыс. рублей). Стоит еще вспомнить, что МИД Великобритании выпустил памятку для граждан страны с предупреждением о возможных нападениях террористов в отелях, ресторанах и барах в связи с вооруженными конфликтами в Ираке и Сирии.

Фан-фестиваль на берегу моря

Впрочем, англичан уговаривали не ехать и на чемпионат мира в России, но в итоге опасения не подтвердились. По своей инфраструктуре Баку уже мало кому уступает из других европейских городов, там проводится немало соревнований, включая этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Многие страхи связаны с давними стереотипами в умах английских болельщиков, которые подогревают британские политики и пресса.

На набережной Баку EPA-EFE/SRDJAN SUKI
Описание
На набережной Баку
© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

Фанаты гостей в Баку могут столкнуться лишь с двумя небольшими недоразумениями. Первая из них связана с обменом фунта на манат, что нелегко сделать после 18:00, поскольку не так много точек обмена, работающих 24 часа. При этом четыре года назад распространенной практикой было расплачиваться в частном порядке вместо маната долларами и евро, это делали из-за слабости местной валюты, чтобы спасти ее, Центробанк в феврале 2015 года провел девальвацию, снизив курс с 0,7 до 1,05 маната за доллар. В декабре того же года курс маната по отношению к доллару составлял 1,55, а в нынешнем году он повысился ненамного - 1,70.  

Также стоит отметить, что таксисты на иностранцах в Баку в дни, связанные с финалом Лиги Европы, пытались буквально наживиться. К примеру, на такси из аэропорта в город можно доехать за 50 манатов при номинале до 15. А за то, чтобы от фан-фестиваля доехать до отеля, требуют по 10 евро с человека. Впрочем, таких работников меньшинство, и на запрос корреспондента ТАСС в полиции уже пообещали не допускать подобные вещи.

Фан-фестиваль в Баку оказался открытым уже с 25 мая, расположен он вдоль морской набережной возле Кукольного театра. Болельщики могут сфотографироваться с трофеем Лиги Европы, послушать лучших местных ди-джеев и музыкальные группы, проверить свое футбольное мастерство на специальных площадках, выиграть призы и официальные сувениры с символикой турнира.

Метро до 4 часов ночи

Организаторы предоставили право болельщикам, имеющим билеты на игру, с 28 по 30 мая бесплатно воспользоваться общественным транспортом на 25 маршрутах автобусов, а также метро. Тем более что одна из станций метро находится в нескольких минутах ходьбы от стадиона. В день финала бакинская подземка будет работать до 4 часов ночи.

Городские кафе в цветах финалистов Лиги Европы AP Photo/Darko Bandic
Описание
Городские кафе в цветах финалистов Лиги Европы
© AP Photo/Darko Bandic

В день игры болельщикам "Арсенала" рекомендуют собраться в Зимнем парке, откуда именно для них до стадиона будут курсировать специальные автобусы. Болельщики "Челси" же могут отправиться на таких же шаттлах на арену из парка Сахил. После игры фанаты "Арсенала" и "Челси" смогут вернуться на автобусах в те же места, откуда они отправлялись на игру.

В справочнике для болельщиков есть список из пяти самых привлекательных для посещения мест столицы. Организаторы призывают сходить к Девичьей башне, восхититься архитектурой культурного центра имени Гейдара Алиева, являющегося одним из символов современного Баку, прогуляться по Бакинскому бульвару. Чтобы увидеть остатки старого Азербайджана, рекомендуют посетить старый город Ичери-Шехер, скрытый за крепостными стенами внутри столицы.

Особенно памятным для английских болельщиков может быть поход к Республиканскому стадиону к расположенной рядом статуе Тофика Бахрамова - советского арбитра, именем которого и названа эта арена. Думается, не все английские болельщики помнят, что именно судивший на линии Бахрамов засчитал ставший спорным гол англичан в ворота команды ФРГ в финале чемпионата мира 1966 года. Если фанатам обоих английских клубов нужно поехать в Баку, так хотя бы для того, чтобы почтить память человека, который своим решением принес их родной сборной единственную пока победу на главном футбольном турнире планеты.

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