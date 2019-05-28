"Реал" признан самым ценным футбольным клубом в Европе

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Испанский "Реал" стал самым ценным футбольным клубом в Европе по версии международной аудиторской компании KPMG. Об этом говорится в исследовании, опубликованном во вторник пресс-службой компании.

Суммарную стоимость активов "Реала" оценили в €3,224 млрд. В отчете подчеркивается, что "Реал" занял первое место благодаря высоким доходам с 2016 по 2019 год, когда команда три раза подряд победила в Лиге чемпионов. Еще одним фактором стало повышение общего роста операционной прибыли на 29% от коммерческих доходов.

Второе место занял английский "Манчестер Юнайтед" (€3,207 млрд), третьим стала немецкая "Бавария" (€2,696 млрд). Далее расположились испанская "Барселона" (€2,676 млрд), английские "Манчестер Сити" (€2,460 млрд), "Челси" (€2,227 млрд), "Ливерпуль" (€2,095 млрд), "Арсенал" (€2,009 млрд), "Тоттенхэм" (€1,679 млрд). Десятку лидеров замкнул итальянский "Ювентус" (€1,548).