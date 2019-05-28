Легкоатлет Пронкин признался, что на Кубке России не задумывался о нормативе к ЧМ

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Легкоатлет Валерий Пронкин не работал на норматив к чемпионату мира в метании молота на выступлении в Кубке России. Об этом заявил ТАСС сам спортсмен.

Во вторник в Сочи стартовал Кубок России по легкой атлетике. Пронкин занял первое место, метнув молот на 77,02 метра. До этого спортсмен из-за травм не выступал с 2017 года по февраль 2019 года. Норматив для попадания на чемпионат мира, который стартует 28 октября в Дохе, составляет 76 м.

"Доволен результатом, но даже не знал о том, что прошел норматив, пока мне об этом не сказали. Я не работал на норматив. Два года готовился, последний старт до возобновления был в августе 2017 года. Кубок России - скорее проходной старт, к лету к пиковой форме подводит, в планах стоит выступать на каждом старте и показывать стабильность", - сказал 24-летний атлет.

Для выступления на международных соревнованиях российским спортсменам требуется получить нейтральный статус от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за дисквалификации национальной федерации.

"По поводу нейтрального статуса ничего не могу сказать. У них все непонятно - в 2017 году дали допуск, в 2018 году я по упрощенной форме отправил, мне вообще никак не ответили, хотя упрощенный тип заявки делается быстрее. В этом году тоже отправил, но полную форму, ответа пока нет", - добавил спортсмен.

Кубок России по легкой атлетике завершится 29 мая.