Парусная регата на озере Кезеной-Ам пройдет в Чечне

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Парусная регата на высокогорном озере Кезеной-Ам в Чеченской Республике пройдет с 23 по 28 июля, в ней примут участие профессиональные и любительские команды из России, Германии, Италии, Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"При поддержке компании "Курорты Северного Кавказа" 23-28 июля в Чеченской Республике пройдет парусная регата "Кубок Кезеной-Ам 2019", в которой примут участие команды яхтсменов из России, Италии, Норвегии, Германии и других стран мира. Местом проведения гонок станет высокогорное озеро Кезеной-Ам, расположенное на высоте 1870 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

В КСК пояснили, что регата пройдет в формате гонок флота с пересадкой экипажей на небольших, маневренных и быстроходных спортивных лодках SB20. Судейскую бригаду соревнований возглавит итальянский судья Лука Бабини, а призовой фонд составит 1,2 млн рублей.

"Сейчас в республике большими темпами развивается новый для региона парусный спорт. Только в этом году проходят сразу два крупных мероприятия - детская регата в июне и "Кубок Кезеной-Ам" в июле. Такие яркие спортивные события привлекают тысячи российских и зарубежных гостей. "Курорты Северного Кавказа" с большой радостью поддерживают соревнования и участвуют в развитии туристской инфраструктуры региона", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Первая парусная регата в истории Чечни проводилась с 6 по 9 июля 2017 года. Тогда за три дня состоялось более 20 гонок, участие в соревнованиях приняли 20 команд из разных стран мира, в числе которых Россия, Хорватия, Черногория, Германия, Белоруссия, Украина, Чехия и Новая Зеландия.