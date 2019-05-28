Бывший главный тренер "Зенита" Виллаш-Боаш возглавил "Марсель"

ТАСС, 28 мая. Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" португалец Андре Виллаш-Боаш назначен на пост наставника французского "Марселя". Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Марселя".

Контракт между 41-летним специалистом и клубом рассчитан на два года. На посту главного тренера Виллаш-Боаш сменил француза Руди Гарсию, который 22 мая объявил о своем уходе с должности после того, как команда лишилась шансов пробиться в еврокубки.

"Андре Виллаш-Боаш - молодой и уже очень опытный тренер, - приводит слова генерального директора клуба Жака-Анри Эйро пресс-служба "Марселя". - Он прекрасно знает требования самого высокого уровня. Мы надеемся, что он вдохнет новую энергию в команду, мы убеждены, что современность его методов, его видение футбола помогут нашему клубу возобновить свои успехи".

Виллаш-Боаш тренировал "Зенит" с 2014 по 2016 год, под его руководством петербургский клуб стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Помимо этого, Виллаш-Боаш тренировал португальский "Порту", с которым специалист выигрывал чемпионат страны, Кубок и Суперкубок Португалии, а также Лигу Европы. Кроме того, он тренировал английские "Челси" и "Тоттенхэм" и португальскую "Академику", Виллаш-Боаш является самым молодым тренером, который выигрывал европейский трофей (33 года 213 дней). Последним местом работы португальского специалиста был китайский "Шанхай СИПГ", который он покинул 30 ноября 2017 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Марсель" занял пятое место, набрав 61 очко.