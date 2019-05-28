Непомнящий считает, что классическая часть Гран-при FIDE прошла для него неплохо

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий считает, что неплохо провел классические партии московского этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом он рассказал журналистам.

Во второй партии финала Гран-при FIDE в Москве Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью со своим соотечественником Александром Грищуком. Первая партия прошла в понедельник и также завершилась вничью. Для определения победителя российским шахматистам потребуется тай-брейк, который состоится 29 мая. В полуфинале 28-летний Непомнящий одержал победу над поляком Радославом Войташеком в тай-брейке, а Александр Грищук по итогам двух партий переиграл американца Хикару Накамуру.

"Гран-при прошел однозначно не так плохо, не проиграл ни одной партии, проблем в классических партиях особых не испытывал. В тай-брейках было тяжелее, но на то они и тай-брейки. Завтра очередной тай-брейк, ну что поделать, рабочий турнир", - сказал Непомнящий.

"На тай-брейке гроссмейстеры иногда заготавливают дебюты, кто-то играет как обычно, но надо просто постараться сыграть хорошо. Буду стараться завтра, - отметил Непомнящий. - Саша [Грищук] очень сильный шахматист, он очень хорошо действует в защите".

Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По их итогам два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.