Гроссмейстер Грищук отметил высокий уровень соперников на Гран-при FIDE в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук высоко оценил уровень участников московского этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом Грищук во вторник рассказал журналистам.

Грищук во вторник черными фигурами сыграл вничью с другим россиянином Яном Непомнящим, первая партия прошла в понедельник и также завершилась вничью. Для определения победителя российским шахматистам потребуется тай-брейк, который состоится 29 мая. В полуфинале Непомнящий одержал победу над поляком Радославом Войташеком в тай-брейке, а Александр Грищук по итогам двух партий переиграл американца Хикару Накамуру.

"Все соперники на этом турнире были серьезными, все 16 шахматистов. Что касается усталости перед тай-брейком, то когда на свете есть шахтеры, другие спортсмены, те же велосипедисты, которые едут по 300 километров по горам, то нам ли сидеть и жаловаться, что мы устали. Я играю с удовольствием и играл бы еще, это борьба", - сказал Грищук.

"Сыграл сегодня лучше, чем вчера. Вчера заготовки не сработали даже и близко. По ходу турнира бывало всякое, где-то они срабатывали. Про завтрашние дебюты, конечно, говорить пока не буду", - добавил 35-летний гроссмейстер.

Турнир в Москве проходит по олимпийской системе, каждая стадия включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По их итогам два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.