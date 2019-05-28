Футболист "Арсенала" Папастатопулос заявил, что Азар в одиночку не может победить в финале

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Греческий защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос заявил, что полузащитник "Челси" Эден Азар не сможет сделать нужный результат в финале Лиги Европы в одиночку. Об этом он сказал во вторник на пресс-конференции.

"Один игрок не делает результат", - сказал 30-летний защитник, отвечая на вопрос о роли футболиста "Челси" Азара в финальном матче.

Также Папастатопулос отметил, что возможность выйти в Лигу чемпионов является дополнительной мотивацией для победы в Лиге Европы: "Мы сыграем против хорошей команды, и дело не только в Азаре. Мы очень их уважаем, но должны играть в свой футбол. Знаем, что если хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, то обязаны победить в этом матче - это дополнительная мотивация".

Папастатопулос провел в этом розыгрыше Лиги Европы 11 матчей, в которых забил два гола. Финал турнира между английскими "Арсеналом" и "Челси" пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку. Начало - в 22:00 мск.