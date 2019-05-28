Россиянка Родина уступила Киз в первом раунде Roland Garros

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Евгения Родина проиграла американке Мэдисон Киз в матче первого круга Roland Garros. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Матч продолжался 56 минут. Родина уступила Киз, посеянной на турнире под 14-м номером, со счетом 1:6, 2:6. В следующем круге 24-летняя американка сыграет с победительницей встречи между венгеркой Тимеей Бабош и австралийской теннисисткой Присциллой Хон.

30-летняя Родина в пятый раз играет в основной сетке Roland Garros и в пятый раз выбывает из турнира в первом круге. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Родина занимает 70-е место. Россиянка ни разу не побеждала на турнирах WTA.

Для 24-летней Киз текущий Roland Garros стал седьмым в карьере. В прошлом году американка дошла до полуфинала турнира, где уступила соотечественнице Слоан Стивенс со счетом 4:6, 4:6. Лучшим результатом Киз на турнирах серии Большого шлема является участие в финале Открытого чемпионата США в 2017 году, где теннисистка также потерпела поражение от Стивенс (3:6, 0:6). В активе Киз четыре победы на турнирах WTA.

Roland Garros завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.