Колобков: игра сборной России способствует повышению интереса к хоккею в стране

ТАСС, 28 мая. Игра сборной России на прошедшем чемпионате мира в Словакии повышает интерес к хоккею в стране. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков во вторник в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Сборная России на чемпионате мира в Кошице и Братиславе завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место команду Чехии в серии буллитов со счетом 3:2.

"Вот мне очень нравится, что внутри команды хорошая обстановка, и уже есть даже некое ностальгическое воспоминание от игры советской команды - то, что показывают, конечно, Кучеров с Гусевым - дух захватывает. Как мне кажется, вот такая игра нашей команды и такие результаты, конечно, влияют вообще на массовое развитие хоккея, поэтому такая популярная стала Ночная хоккейная лига", - сказал Колобков.

Российская сборная в пятый раз в истории завоевала бронзовые медали мирового первенства, до этого национальная команда занимала третье место в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах. Трижды сборная России становилась серебряным призером чемпионата мира (2002, 2010, 2015) и пять раз выигрывала турнир (1993, 2008, 2009, 2012, 2014).