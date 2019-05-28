Бегун Никитин намерен выполнить норматив к ЧМ на чемпионате России в июле

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Российский бегун Владимир Никитин, показавший лучший европейский результат сезона на дистанции 1500 метров, надеется выполнить норматив к мировому первенству на чемпионате России. Об этом заявил ТАСС сам спортсмен.

Во вторник в Сочи стартовал чемпионат России по легкой атлетике, где 26-летний Никитин преодолел дистанцию 1500 м за 3 минуты 36,26 секунды. Для участия в чемпионате мира атлету нужно преодолеть данную дистанцию за 3.36,00. Также российским спортсменам нужно получить допуск к международным соревнованиям от Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) - из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские спортсмены вынуждены выступать в нейтральном статусе.

"Просто в Европе еще никто не стартовал, но и для меня это первый старт сезона. Проделывали работу и на 1500 м, и на 5000 м, но, если брать 2018 год, то на 1500 м мне было легче. На чемпионате России буду снова пробовать пройти норматив на чемпионат мира, но и до него будут старты. Это проходящие старты, поэтому упор будет на чемпионат России, а потом, если получится отобраться, то с августа будет подготовка конкретно к миру", - сказал Никитин.

"Четвертый год уже идет, как не получается получить допуск, надеюсь этот результат повлияет - вроде как результаты пошли, а выступаю на уровне России, хотя хотелось бы попробовать себя с сильнейшими атлетами в Европе и мире. Было 3.35,89 в прошлом году, в январе отправлял заявку, но до сих пор ответ не пришел", - заключил Никитин.

Кубок России завершится 29 мая. Чемпионат России пройдет в Чебоксарах с 24 по 27 июля.