Колобков: Россия на высочайшем уровне проведет чемпионат мира по волейболу 2022 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность, что чемпионат мира по волейболу среди мужских команд 2022 года пройдет в России на высочайшем уровне. Слова министра передает пресс-служба ведомства.

Во вторник стало известно, что матчи чемпионата мира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Еще два города будут названы позднее, на организацию турнира также претендуют Белгород, Ярославль и Кемерово.

"Проведение чемпионата мира по волейболу - это большое и радостное событие для нашей страны. Россия зарекомендовала себя как надежный организатор крупнейших международных спортивных мероприятий, волейбольный турнир лучших сборных планеты не станет исключением. Выбранные города обладают всей необходимой инфраструктурой и готовы к встрече многочисленных болельщиков со всего мира. Не сомневаюсь, что чемпионат мира по волейболу пройдет на высочайшем уровне и запомнится всем великолепной организацией, настоящим праздником дружбы и спорта", - сказал министр.

В ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России. Чемпионат мира пройдет в 10 российских городах с 26 августа по 11 сентября. Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу.