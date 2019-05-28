Главный тренер "Челси" Сарри считает, что клуб провел замечательный сезон

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер английского "Челси" итальянец Маурицио Сарри считает, что клуб провел замечательный сезон. Об этом во вторник он сказал на пресс-конференции.

"Мы провели замечательный сезон. Мы вышли в финал Кубка лиги в борьбе с двукратным финалистом Лиги чемпионов ("Ливерпулем" - прим. ТАСС). Завтра у нас финал Лиги Европы. Считаю, что это был хороший сезон, если выиграем финал, сезон станет просто восхитительным", - сказал 60-летний специалист.

Также Сарри рассказал о физической форме футболиста Нголо Канте перед финальным матчем: "У Канте не такая уж серьезная проблема с коленом. Проблема в том, что он может не успеть восстановиться, мы стараемся. Сейчас я ничего не могу сказать, посмотрим завтра, но сейчас нет никаких гарантий. Думаю, шансы 50 на 50, Нголо Канте - очень важный для нас игрок - это единственный опорный полузащитник в нашем распоряжении".

В завершившемся сезоне чемпионата Англии "Челси" занял третье место и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон.

Финал Лиги Европы между английскими "Арсеналом" и "Челси" пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку. Начало - в 22:00 мск.