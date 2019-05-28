Итальянский велогонщик Чикконе победил на 16-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Итальянский велогонщик Джулио Чикконе из команды Trek Segafredo одержал победу на 16-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Спортсмен преодолел дистанцию 194 км от Ловере до Понте-ди-Леньо за 5 часов 36 минут 24 секунды. Второе место занял чешский велогонщик Ян Хирт из Astana. Третье место досталось итальянцу Фаусто Маснаде, представляющему Androni Giocattoli-Sidermec (отставание - 1 минута 20 секунд).

Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Ineos, занявший 16-е место. Победитель 13-го этапа многодневки Ильнур Закарин ("Катюша-Альпецин") занял 22-е место, Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 78-е, Дмитрий Страхов ("Катюша-Альпецин") - 121-е.

В общем зачете лидирует эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar, его результат составляет 70 часов 2 минуты 5 секунд. Вторым идет итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida; +1.47), третье место занимает словенец Примож Роглич (Team Jumbo - Visma; +2.09). Сиваков занимает девятое место (+7.51), Закарин - 11-е (+10.02), Кузнецов - 117-е (+3:10.28), Страхов - 139-е (+3:55.05).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.