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Колобков: проведение матчей ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге будет стоить немного

Организаторы матчей используют всю инфраструктуру, оставшуюся после ЧМ-2018
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 28 мая. Проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге благодаря оставшейся после чемпионата мира - 2018 инфраструктуре обойдется в небольшую сумму. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков рассказал во вторник в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Санкт-Петербург летом следующего года примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу ЧЕ-2020.

"Главное, мы используем всю инфраструктуру, которая была создана к чемпионату мира. И не только стадион, мост (кстати говоря, он специальный для удобства болельщиков), временная инфраструктура, периметр безопасности, все наработки. То есть проведение будет стоить сравнительно небольших денег", - сказал Колобков.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичЕвро-2020
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