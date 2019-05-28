Колобков: лимит на легионеров помог сборной России успешно выступить на ЧМ-2018

ТАСС, 28 мая. Лимит на легионеров в чемпионате России по футболу помог появиться в стране игрокам, которые успешно представили страну на домашнем чемпионате мира. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков рассказал в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Чемпионат мира по футболу в России прошел летом прошлого года, сборная страны впервые в истории дошла до четвертьфинала турнира. В последние годы в чемпионате России действует лимит по схеме "6+5" - на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.

"Я считаю, ну надо сказать, что перед чемпионатом мира вот эти правила, которые мы установили, с точки зрения ограничения на количество легионеров, сработали. Мы получили боеспособный коллектив. У тренера появился выбор", - сказал Колобков.

"Но с другой стороны, вот для чего мы вообще считаем, должны ли мы привлекать сюда тренеров иностранных, для чего привлекаем иностранных спортсменов? В первую очередь, рост спортивного мастерства наших спортсменов, потому что они должны стремиться выступать, как лучшие иностранные спортсмены. Рост зрительского интереса, телевизионная привлекательность, выступление наших команд на международном уровне. Легионеры должны нам помочь перейти в другую совершенно категорию", - добавил он.

Министр считает, что ограничения на привлечение в профессиональные клубы должны быть и в других видах спорта. "Конечно, мы должны понимать, что наряду с ограничениями должны быть меры в принципе и некоего финансового фейр-плей, может быть, даже в сочетании, в футболе, кстати, такой принцип применяется, в международном футболе. Вопросы, связанные с продвижением самого продукта, развитие детско-юношеских школ, то есть нельзя отдельно вообще ограничение рассматривать, как панацею развития спорта в РФ. Это совершенно неправильно", - сказал глава ведомства.