Легкоатлет Меньков: на Кубке России не хватает соревновательного аспекта

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Прыгун в длину Александр Меньков признался, что хотел бы выступать на международном уровне из-за отсутствия в Кубке России соревновательного аспекта. Об этом он заявил ТАСС во вторник.

Во вторник в Сочи стартовал Кубок России по легкой атлетике. Меньков занял первое место в прыжках в длину, показав результат 8,13 метра.

"Для первого старта неплохо, но в мыслях я готовился совершенно к другому, на тренировках картина совсем другая была. Сегодня что-то не получилось, видимо, не мой день был, но также на арене было слишком много человек, из-за чего приходилось долго ждать, заново разминаться и делать еще одну попытку - это сильно сбивает. На одну попытку я собрался, остальные - дело случая, здоровье начало подводить из-за постоянных разминок. В подготовке к сезону были какие-то погрешности со здоровьем, но не требующие кардинальных изменений в тренировках", - рассказал Меньков.

"Следующий старт - Гераклиада в июне. Нормативы уже есть с зимы, надо получить лишь допуск. Я бы с удовольствием уже уехал на соревнования в Европу и выступал бы там, потому что здесь не та атмосфера - очень много спортсменов, людей на трибунах мало, словно мы пришли попрыгать на тренировку, есть нехватка соревновательного аспекта", - добавил он.

Для выступления на международных соревнованиях российским спортсменам требуется получить нейтральный статус от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за дисквалификации национальной федерации. 7 июня пройдет заседание совета IAAF по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). "Уже пора бы снять дисквалификацию, даже по каким-то человеческим качествам это несправедливо - четыре года люди выступают под олимпийским флагом, а то и не выступают вообще. От такого психологически опускаешься, не понимаешь, ради чего ты тренируешься", - заявил Меньков.

Кубок России завершится 29 мая.