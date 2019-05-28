Футболист "Челси" Луиз заявил, что все игроки верят в идеи Сарри

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Бразильский защитник английского "Челси" Давид Луиз заявил, что все игроки команды верят в идеи главного тренера итальянца Маурицио Сарри. Об этом во вторник сказал 32-летний футболист на пресс-конференции.

"Все в итоге всегда сводится к усердной ежедневной работе и знакомствам с разными людьми. Сарри преисполнен футбольной страстью, у него большое сердце. Футбол дает возможность каждый день заводить новые знакомства. Успех зависит от того, как ты работаешь и насколько веришь в чужие идеи, думаю, мы все верим в идеи Сарри, завтра - отличный шанс финишировать на позитиве", - сказал бразилец.

Также Луиз отметил стадион в Баку, отвечая на вопрос о победе "Челси" над "Карабахом" в матче Лиги Европы в ноябре 2017 года (4:0): "Отличный стадион. Инфраструктура была потрясающая и принесла нам удачу. Надеюсь, она принесет нам удачу и завтра".

В завершившемся сезоне чемпионата Англии "Челси" занял третье место и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон.

Давид Луиз является победителем Лиги Европы 2013 года в составе "Челси", в текущем розыгрыше турнира бразилец провел 12 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Финал Лиги Европы между английскими "Арсеналом" и "Челси" пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку. Начало - в 22:00 мск.