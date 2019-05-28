Метсола из "Салавата Юлаева" признан лучшим вратарем сезона-2018/19 в КХЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Лучшим вратарем сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан финский вратарь "Салавата Юлаева" Юха Метсола. Церемония вручения проходит во вторник в подмосковной Барвихе.

В минувшем сезоне Метсола стал лучшим вратарем по проценту отраженных бросков в плей-офф (95,6%).

Метсола представляет уфимский клуб с мая 2018 года, он перешел в "Салават Юлаев" из хабаровского "Амура". В прошедшем сезоне КХЛ финн сыграл в 65 матчах, в которых одержал 35 побед и пропустил 123 шайбы. "Салават Юлаев" проиграл омскому "Авангарду" в финале Восточной конференции со счетом 2-4.

15 мая пресс-служба уфимского клуба сообщила о продлении контракта с Метсолой. Новое соглашение рассчитано на три года.

В прошлом году лучшим голкипером был признан Павел Францоуз из "Трактора".