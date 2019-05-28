Стали известны участники Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд

ТАСС, 28 мая. Команды из восьми стран примут участие в Кубке мира по хоккею среди молодежных клубов 2019 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

От России на турнире выступит ярославский "Локо". Канаду представит сборная игроков юниорской хоккейной лиги провинции Альберта, США - сборная Северо-Американской хоккейной лиги (NAHL), Швецию - клуб "МОДО", Чехию - "Оцеларжи Тршинец", Швейцарию - "Давос", Финляндию - "Кярпят", Австрию - "Ред Булл".

"В первый раз за девять лет проведения турнира на Кубке мира представлена только одна команда МХЛ, это позволит нашим игрокам получить как можно больше опыта игры с представителями других хоккейных школ, - приводит пресс-служба слова управляющего директора МХЛ Алексея Морозова. - Мы очень рады, что впервые с 2014 года удалось привлечь сразу две команды из Северной Америки, что хорошо скажется на зрелищности матчей. В Сочи созданы все необходимые условия для того, чтобы ребята продемонстрировали свое мастерство. Мы ждем, что с таким составом команд предстоящий Кубок мира станет одним из самых интересных и зрелищных в истории".

В 2018 году обладателем Кубка мира стал "Локо", победивший в финале шведский ХВ-71 со счетом 3:2.

Девятый Кубок мира среди молодежных клубных команд пройдет с 23 по 31 августа в Сочи на базе образовательного центра "Сириус".