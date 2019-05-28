Клубы сыграют прежнее число матчей в следующем сезоне КХЛ, несмотря на уход "Слована"

"Один из самых главных вопросов, который рассматривался сегодня, - структура следующего сезона, - сказал Сушинский. - Несмотря на уход "Слована", у каждой команды останется по 62 матча, это будет достигнуто за счет дополнительных игр в своей конференции, с кем-то проведем по четыре матча".

Братиславский "Слован" был исключен из состава участников КХЛ из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны государства и неэффективности менеджмента. Во вторник прошло заседание совета директоров КХЛ, на котором было принято решение о возвращении "Торпедо" в Западную конференцию. В сезоне-2019/20 выступят 24 команды в двух конференциях (по 12 в каждой).

ТАСС, 28 мая. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2019/20 сыграют прежнее число матчей - по 62, несмотря на исключение из состава участников братиславского "Слована". Об этом сообщил во вторник президент омского "Авангарда" Максим Сушинский, слова которого приводит пресс-служба КХЛ.

"Был ли вариант, при котором "Авангард" переместят на Запад? Я о нем не слышал и вообще, если честно, об уходе "Слована" узнал только что, но, наверное, такой вариант лига рассматривала и, возможно, это было бы логично с точки зрения логистики, - отметил глава омского клуба. - Но с точки зрения спортивного интереса смысла никакого не было, поэтому остаемся на Востоке".

Повышение в рейтинге

На заседании был обнародован рейтинг клубов КХЛ, который возглавил финский "Йокерит", второе место занял петербургский СКА, третье - ЦСКА. Последние три места в рейтинге заняли череповецкая "Северсталь", братиславский "Слован" и "Адмирал" из Владивостока соответственно. Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, государственное финансирование, задержка выплат заработной платы игрокам, вместимость арены, заполняемость арены, ТВ-рейтинг и потенциал локального рынка.

"Что касается рейтинга, отметили, что мы поднялись всего лишь на одну строчку, а это значит - есть над чем работать. К сожалению, мы не в силах увеличить размеры нашей арены, значит, будем увеличивать заполняемость. Вот у "Автомобилиста" он выше 90 процентов, этого показателя тяжело достигнуть, но будем стараться и ждем болельщиков в Балашихе", - добавил Сушинский.

Сушинский отметил новые технологии, которые планируют ввести в следующем сезоне КХЛ. "Если говорить о самой системе рейтинга, то мы стараемся работать по всем параметрам, главное - делать так, чтобы рос интерес к клубу, а от этого выигрывают все: и лига, и мы. Очень интересно начинание с "умными шайбами", тем более, что у нашего клуба также есть своя технологическая программа", - добавил Сушинский.